O Clube Desportivo São Roque concluiu com sucesso o X Torneio Ricardo Gomes, que decorreu entre os dias 9 e 13 de julho, no Campo do Encontro, na Madeira.

A iniciativa contou com a participação de 230 atletas, dos quais 130 oriundos do continente português, e teve como objetivo promover o intercâmbio desportivo no hóquei em patins, homenageando simultaneamente o sócio fundador n.º 1 do clube.

Os grandes vencedores do torneio foram: AD Oeiras, nas categorias de Benjamins e Escolares; e GD Estreito, nas categorias de Sub-13 e Sub-15.

Durante cinco dias, realizaram-se jogos desde a manhã até à noite, num ambiente marcado pela boa disposição e espírito desportivo. A organização agradece a todas as entidades públicas e privadas pelo apoio prestado, bem como a atletas, encarregados de educação e voluntários pelo envolvimento apaixonado.

Está já prevista a realização do XI Torneio Ricardo Gomes para o ano de 2026.