O novo acionista do Marítimo é o destaque do JM Desporto. Sem histório desportivo conhecido, o brasileiro Luís Davantel, CEO do grupo REVEE, inicia uma nova etapa com a aquisião de 40% da SAD do Marítimo. Mais ligada ao entretenimento e ao imobiliário, a empresa tem pouco historial no desporto e é referida em 42 processos registados no portal da Justiça do Brasil.

Em grande destaque com foto está a Seleção de Câmara de Lobos que conquistou a XI edição do Torneio Intermunicípios de futebol, ao vencer na final, por 1-0, a congénere da Ribeira Brava. Os rapazes fizeram o pleno de vitórias.

Xavelhas também em destaque, na canoagem. A AN Câmara de Lobos conquistou ontem, a Taça da Madeira de Canoagem de Mar, prova organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM) em parceria com o CN Calheta. Neste evento, 120 canoístas ligaram a Ribeira Brava à Calheta.

Nacional em foco com o regresso de Lucas João. Antigo alvinegro, agora com 31 anos, volta ao clube onde se lançou. A preparar a próxima época, a equipa da Choupana saiu perdedora num jogo de treino com o Chaves, ao sofrer dois golos, que ficaram sem respostas.

