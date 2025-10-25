Eleições: Benfica já fixou recorde mundial de 58.808 votantes

O Benfica tornou-se hoje o recordista de votantes em eleições para um clube desportivo, ao registar, a cerca de cinco horas do fecho das urnas, uma votação de 58.808 sócios, anunciou o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG).
“O que parecia uma evidência tornou-se uma realidade: o Benfica bateu agora o recorde mundial de votação num clube desportivo. (...) É um clube desportivo, é o maior clube do mundo e já votaram 58.808 sócios”, informou o presidente da MAG do clube, pouco depois das 17:00.
Os números registados batem a anterior votação recorde em termos mundiais, que pertencia ao FC Barcelona desde 2010, quando 57.088 votantes participaram nas eleições no clube espanhol.
O anterior máximo de votantes num ato eleitoral do Benfica tinha sido fixado em 2021, com 40.085.
José Pereira da Costa aproveitou para agradecer a todos os que têm trabalho nas eleições para os órgãos sociais no clube da Luz, que decorrem em 107 locais, entre continente, regiões autónomas e estrangeiro.
O presidente da MAG ‘encarnada’ acrescentou que os números agora registados são também sintomáticos em dia de jogo, para o qual espera casa cheia, na receção de hoje ao Arouca, a contar para a nona jornada da I Liga de futebol, a partir das 20:30.
“Estamos quase a chegar lá e vamos encher. Um jogo que vai ser assistido por muitos. Mas, vamos ultrapassar em votação o número de adeptos que enchem o Estádio da Luz”, sublinhou, acrescentando que voltará em pouco tempo a atualizar o número de votantes.
As eleições para os órgãos sociais (Direção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal) e estatutário (Comissão de Remunerações) do Benfica decorrem hoje, até às 22:00, em 107 locais de voto.
Rui Costa, atual presidente e líder da Lista G, Martim Mayer (B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), o anterior presidente Luís Filipe Vieira (E) e João Noronha Lopes (F) são os candidatos à liderança do Benfica, enquanto João Ferreira Leite encabeça a Lista A, unicamente candidata à Mesa da Assembleia Geral.
Caso nenhum dos candidatos receba mais de 50% dos votos no ato eleitoral de hoje – no qual estão habilitados a participar 160.182 sócios -, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, em 08 de novembro.
O número de votos dos associados aumenta consoante a antiguidade, com 46.421 sócios a terem direito a três votos, 30.013 a 10 votos, 56.703 a 20 votos e 27.045 a 50 votos, de acordo com o caderno eleitoral.
