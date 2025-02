O encontro entre Câmara de Lobos e Santacruzense, da jornada 13 da Divisão de Honra, que terminou com o triunfo pela margem mínima (1-0) da formação câmara-lobense, terminou com queixas da arbitragem do conjunto de Santa Cruz.

A coletividade santacruzense publicou mesmo um vídeo nos seus canais oficiais, nomeadamente o Youtube, alertando para um jogo violento e marcado por uma arbitragem que segundo o clube, ficou aquém do desejável.