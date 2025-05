O diretor da prova do circuito português de trail ultra que hoje decorreu na Serra da Estrela lamentou a morte de um atleta de 71 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória, apresentando os seus sentimentos à família e amigos.

“Tivemos um atleta que não resistiu e veio a falecer, ou seja, foi uma situação anormal, mas em que foram acionados todos os meios de socorro. Ele começou a sentir-se mal e caiu inanimado numa zona de percurso fácil. Foi logo assistido ali por atletas, depois pelo médico, e por todos os meios de emergência que foram prontamente mobilizados. Os cuidados foram prestados no local com a máxima rapidez possível. Infelizmente, apesar dos esforços das equipas médicas, o atleta não resistiu e veio a falecer”, disse à Lusa Armando Teixeira, diretor de prova.

A vítima tinha 71 anos, especificou uma fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela à Lusa, e o incidente deu-se numa prova de corrida em trilhos de natureza de grande distância, na zona da Lagoa do Serrano, na freguesia de Loriga, no concelho de Seia.

“O atleta estava na distância dos 50 quilómetros, numa prova intermédia do evento. O alerta foi dado pelas 12:05. Era um atleta experiente, bem conhecido destas provas”, revelou Armando Teixeira.

E acrescentou: “Infelizmente as coisas acontecem e, como lamentamos profundamente, em nome da organização expresso as nossas mais sinceras condolências à família, amigos, aos colegas do atleta e a toda a comunidade do treino”.

O diretor de prova destacou ainda que o evento acabou por ser interrompido por volta das 12h30, mas devido à degradação acentuada das condições metereológicas.

“Nós temos aqui dois episódios completamente distintos e separados. Primeiro foi esta situação com o atleta, de morte súbita. Mais tarde, 20 ou 30 minutos depois, a prova foi cancelada, mas em nada teve a ver com esta situação, que ocorreu antes. É importante referir que [o óbito] nada teve a ver com as condições meteorológicas”, sublinhou.

Segundo o responsável, “a prova foi neutralizada só por uma questão de garantir a segurança dos atletas”, que se encontravam fora dos postos de abastecimento, apontando para as características ímpares em Portugal ao nível da imprevisibilidade metereológica da Serra da Estrela.

“Decidimos mesmo cancelar a prova, porque nós já conhecemos a Serra da Estrela, tem estas características. Mas posso dizer que, dentro deste contexto, todos os meios foram acionados, e que todos os atletas que estavam em prova estão em segurança”, vincou Armando Teixeira.

Conforme tinha avançado fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, a causa do óbito foi uma “paragem cardiorrespiratória”, e a prova foi suspensa devido “às condições meteorológicas adversas, com muita chuva, neve e nevoeiro” na Serra da Estrela.

Deslocaram-se ao local treze operacionais, apoiados por cinco viaturas.

O corpo do atleta foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do hospital da Guarda.