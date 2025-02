A Direção Regional de Desporto promoveu durante a manhã de hoje, 5 de fevereiro, uma reunião de trabalho com os docentes destacados no Movimento Associativo Desportivo Regional, uma iniciativa que teve lugar no auditório do Museu de Eletricidade – Casa da Luz.

A abertura dos trabalhos contou com a intervenção do Diretor Regional de Desporto, David Gomes, numa iniciativa que também contou com a presença e intervenções do Diretor de Serviços de Apoio à Atividade Desportiva, Juan Gonçalves, do Chefe de Divisão de Apoio à Atividade Desportiva, Miguel Castro, e de Catarina Barros, Chefe de Divisão de Projetos, Formação e Promoção, no âmbito das suas competências orgânicas.

Nesta reunião de trabalho participaram 94 docentes destacados, tendo sido apresentado e analisado vários assuntos respeitantes ao projeto de destacamento, nomeadamente:

- Caracterização dos docentes destacados no Ciclo Olímpico 2020/2024.

- Caracterização dos docentes destacados no ano letivo 2023/2024 e apresentação dos dados dos relatórios finais do ano letivo 2023/2024.

- Caracterização dos docentes destacados no ano letivo 2024/2025 e apresentação dos dados dos relatórios do primeiro trimestre 2024/2025.

- Procedimentos administrativos, decorrentes do destacamento 2024/2025.

- Proposta do Plano de Formação da DRD para o ano de 2025.

- Programas Nacionais do Instituto Português do Desporto e Juventude I.P.(IPDJ) e Eventos da Direção Regional de Desporto.