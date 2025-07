Um erro na primeira subida não desequilibrou o campeão Dinarte Nóbrega, que mostrou ser superior à concorrência na Rampa do Porto da Cruz.

Na capa do Desporto de hoje está também em destaque o desempenho de Xico Gomes. O golo do jovem extremo ditou o empate (1-1) com o Sporting B.

Hoje, é a final do Mundial de Clubes e os franceses do PSG, onde jogam quatro portugueses, são os favoritos. Para vencerem, precisam derrubar o Chelsea.

“Rodrigo Andrade na luta pelo top-6”; “Volta à Madeira disputada até à última etapa”; e “Alvinegros apostam na juventude para atacar a época” compõem as restantes chamadas.