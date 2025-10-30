Depois do Porto Santo, prova de fotografia e vídeo subaquáticos já decorre na Madeira (com vídeo)

O Madeira Underwater 2025, evento integrado na Taça do Mundo CMAS, bem como no Campeonato e Taça de Portugal de Fotografia e Vídeo Subaquático, prosseguiu hoje com o seu terceiro dia de competição, desta vez na ilha da Madeira, após a transição das equipas e equipamentos desde o Porto Santo.
O dia de ontem foi dedicado à logística de transporte entre as duas ilhas, assegurando a deslocação segura de participantes, staff e material técnico. Já este terceiro dia marcou o regresso às imersões, com dois mergulhos oficiais realizados ao longo do dia, dedicados à captação de imagens fotográficas e de vídeo que irão compor os trabalhos finais em avaliação.
As condições de mergulho revelaram-se excelentes, com boa visibilidade e mar calmo, permitindo aos participantes explorar alguns dos locais subaquáticos mais emblemáticos da ilha da Madeira, reconhecidos pela sua riqueza natural e paisagens únicas.
Segundo um concorrente português, “o dia está a correr muito bem, os spots de mergulho são muito diferentes dos da ilha do Porto Santo, mas igualmente belos”. Também um atleta proveniente de Espanha destacou o entusiasmo vivido nesta fase do evento: “a competição está ao rubro, agora na Madeira. Esperamos atingir os nossos objetivos”.
O Madeira Underwater 2025 reúne atletas de várias nacionalidades, reforçando o papel do arquipélago como destino de referência internacional para o mergulho desportivo e de natureza.
A competição prossegue amanhã com novas imersões, antecedendo o período de avaliação e seleção das imagens, etapa que determinará os vencedores desta edição do Madeira Underwater 2025.
O Madeira Underwater 2025 é organizado pela Associação da Natação da Madeira (ANM) Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS), em parceria com a Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas (CMAS), com o apoio do Governo Regional da Madeira, Turismo da Madeira e das autarquias locais. O evento conta ainda com o contributo de várias entidades, operadores e centros de mergulho da Madeira e Porto Santo, que asseguram as condições ideais para o sucesso da competição.
Vivemos num tempo em que os números parecem explicar tudo: orçamentos, rácios, metas, produtividade. Mas, como sugere Sanne Blauw em “O Poder dos Números”,...
Há momentos na história em que uma comunidade inteira parece resignar-se à sua própria servidão. Não por força de invasão estrangeira, nem por fatalidade...
Trabalho em comunicação e redes sociais, a tentar traduzir ideias e políticas em mensagens que cheguem às pessoas. Passo os dias a pensar em conteúdo,...
A tempestade das eleições autárquicas já passou, e dela resultou que três câmaras municipais do país passaram a ser governadas pelo Partido Chega. São...
Sim, o bullying não é apanágio das crianças e adolescentes nas escolas - na verdade há quem não tenha crescido mental e moralmente para além dessa faixa...
Quando navegamos nas redes sociais parece que Portugal se transformou no faroeste. Criminalidade violenta em barda, vídeos chocantes que afinal não se...
DE LETRA E CAL
De quando em vez, aparece alguém que, mais do que ser bom naquilo que faz, parece pertencer a um lugar de exceção, aparentemente reservado e uma classe...
Ontem voltou a mudar-se a hora. Já lhes perdi a conta, confesso. Vale-nos que, hoje em dia, a maior parte dos relógios faz o serviço sozinha. Mas, afinal,...
Durante grande parte da minha vida, nutri uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Quando era criança, via-os como os “bons da fita”, os heróis que...
Toca o telemóvel. É a minha avó e meia preocupada diz-me: “A hora vai mudar, já estamos no Outono. Vais ter de vir cá a casa acertar os relógios”. O que...
O JM Madeira tem uma oferta especial para os seus leitores.
Ao subscrever a edição digital anual do JM por apenas 65 euros, recebe dois bilhetes centrais para o espetáculo de humor...
Viseu, Aveiro e Coimbra, vão estar na sexta-feira de manhã sob aviso vermelho, o mais grave, devido à chuva forte, adiantou hoje o Instituto Português...
O Marítimo perdeu hoje, por 1-3, na receção à União de Leiria, em jogo da 9.ª jornada da II Liga de futebol em que os verde-rubros foram para o intervalo...
Mais de 700.000 crianças e adolescentes precisam “urgentemente de alimentos e água potável” nas Caraíbas, após as inundações do furacão Melissa, alertou...
O voo W6 2398, que partiu do Funchal com destino a Budapeste, na Hungria, e que foi desviado para Lyon, França, vai seguir dentro de momentos o seu destino....
O Marítimo foi para o intervalo a vencer a União de Leiria, por 1-0, em jogo da 9.ª jornada da II Liga de futebol que está a decorrer nos Barreiros.
O...
O Rei Carlos III iniciou um “processo formal” para retirar os títulos do irmão, príncipe André, que passará a ser tratado como André Mountbatten Windsor,...
O voo W6 2398, que partiu do Funchal com destino a Budapeste, na Hungria, foi desviado para Lyon, França.
Na origem desta mudança de rota estará o facto...
A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude presidiu hoje à cerimónia de assinatura de 14 contratos-programa para projetos de empreendedorismo...
O resultado líquido dos CTT subiu 18,4% nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2024, para 32,8 milhões de euros, divulgaram hoje os Correios...
Face ao encontro no reduto do FC Porto B, o treinador Vítor Matos promoveu três alterações no onze titular do Marítimo para a receção desta noite à UD...