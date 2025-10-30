Depois do Porto Santo, prova de fotografia e vídeo subaquáticos já decorre na Madeira (com vídeo)

O Madeira Underwater 2025, evento integrado na Taça do Mundo CMAS, bem como no Campeonato e Taça de Portugal de Fotografia e Vídeo Subaquático, prosseguiu hoje com o seu terceiro dia de competição, desta vez na ilha da Madeira, após a transição das equipas e equipamentos desde o Porto Santo.

O dia de ontem foi dedicado à logística de transporte entre as duas ilhas, assegurando a deslocação segura de participantes, staff e material técnico. Já este terceiro dia marcou o regresso às imersões, com dois mergulhos oficiais realizados ao longo do dia, dedicados à captação de imagens fotográficas e de vídeo que irão compor os trabalhos finais em avaliação.

As condições de mergulho revelaram-se excelentes, com boa visibilidade e mar calmo, permitindo aos participantes explorar alguns dos locais subaquáticos mais emblemáticos da ilha da Madeira, reconhecidos pela sua riqueza natural e paisagens únicas.

Segundo um concorrente português, “o dia está a correr muito bem, os spots de mergulho são muito diferentes dos da ilha do Porto Santo, mas igualmente belos”. Também um atleta proveniente de Espanha destacou o entusiasmo vivido nesta fase do evento: “a competição está ao rubro, agora na Madeira. Esperamos atingir os nossos objetivos”.

O Madeira Underwater 2025 reúne atletas de várias nacionalidades, reforçando o papel do arquipélago como destino de referência internacional para o mergulho desportivo e de natureza.