Bom dia!

Falhada a conquista do campeonato, o Madeira SAD vai lutar até ao último segundo pelo troféu da prova rainha do andebol português. Equipa de Sandra Martins Fernandes promete superar-se na final a disputar em Matosinhos, no próximo domingo, diante do campeão Benfica.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. No Nacional, Rúben Macedo procura clube.

Já no Marítimo, Tomás Domingos vai renovar.

Saiba ainda que João Inácio e Campanário sobem de divisão nos Veteranos e que Azinhaga festeja 63 anos e sonha com nova sede.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!