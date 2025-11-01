MADEIRA Meteorologia
Cristiano Ronaldo Júnior marca na vitória de Portugal Sub-16 (com vídeo)

    Portugal Sub-16 está a disputar o Torneio Taça das Federações na Turquia. FPF
Cristiano Ronaldo Júnior, filho do madeirense Cristiano Ronaldo, marcou um dos golos da Seleção de Portugal Sub-16 no confronto perante o País de Gales, a contar para o Torneio Taça das Federações.

Em Antalya, na Turquia, a equipa das Quinas venceu por 3-0, com Cristiano Ronaldo Júnior, que atua nas camadas jovens do Al Nassr, a apontar o golo inaugural aos 42’.

Rafael Cabral marcou os restantes golos lusos aos 65’ e 90’+1.

Ao contrário do que aconteceu no vitória anterior sobre a Turquia (2-0), jogo no qual foi titular, o madeirense Martim Gomes, do Benfica, não somou minutos.

Portugal sub-16 volta a jogar na próxima terça-feira, diante de Inglaterra.

