Cristiano Ronaldo Júnior marca na vitória de Portugal Sub-16 (com vídeo)

Cristiano Ronaldo Júnior, filho do madeirense Cristiano Ronaldo, marcou um dos golos da Seleção de Portugal Sub-16 no confronto perante o País de Gales, a contar para o Torneio Taça das Federações.

Em Antalya, na Turquia, a equipa das Quinas venceu por 3-0, com Cristiano Ronaldo Júnior, que atua nas camadas jovens do Al Nassr, a apontar o golo inaugural aos 42’.