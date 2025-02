O Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da Madeira (AFM) está “solidário com Marco Pereira, árbitro dos quadros da AFN, condenado veemente a agressão que foi vítima no jogo do Campeonato Regional da 1ª Divisão entre as equipas do Juventude de Gaula e ADRC Xavelhas”.

“Esta atitude vergonhosa levado a cabo por qualquer atleta mina os alicerces do Desportivismo, Fair-Play, Respeito pelos agentes, em qualquer competição desportiva”, diz o Conselho de Arbitragem, em comunicado enviado à redação, assinado pelo presidente Francisco Costa.

“O espaço no futebol e no desporto, é para quem sabe respeitar os princípios de respeito pelos seus intervenientes. O CA condena, e condenará sempre qualquer ato de violência contra os árbitros (ou qualquer outro agente) aguardando serenamente os tramites definidos por regulamentos da competição regional. Este tipos de comportamentos terão de ser erradicados de vez do futebol Regional”, diz ainda o Conselho de Arbitragem.