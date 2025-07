A Direção do Clube Sport Juventude de Gaula manifestou, através de um comunicado enviado à redação, o seu profundo protesto pela “continuada ausência de resposta”, por parte da Associação de Futebol da Madeira (AFM), aos “reiterados e devidamente formalizados” pedidos de esclarecimento submetidos por esta entidade, no âmbito do processo que atualmente envolve o clube.

“Não obstante os contactos oficiais estabelecidos, fundamentados em legítimas expectativas de obtenção de informação célere, objetiva e transparente — princípios basilares que devem reger a atuação de qualquer associação desportiva que exerça funções públicas delegadas —, persiste a total ausência de comunicação oficial por parte da AFM”, acusa o clube.

Considera, nesse sentido, que esta omissão comunicacional, para além de configurar uma quebra dos deveres de colaboração institucional e de respeito pelas entidades filiadas, compromete “gravemente” o regular funcionamento do Clube Sport Juventude de Gaula e causa “prejuízos diretos e indiretos” aos atletas, equipa técnica, sócios e adeptos.

Reitera, por conseguinte, o inabalável compromisso do clube com a verdade desportiva, com o cumprimento dos regulamentos federativos e estatutários em vigor, bem como com a defesa intransigente e legítima dos superiores interesses do Clube Sport Juventude de Gaula.

“Cumpre-nos, ainda, salientar que a prolongada indefinição resultante daausência de esclarecimentos por parte da AFM inviabiliza o adequado planeamentodesportivo e financeiro da próxima época, criando um clima de incerteza que afetanegativamente a organização interna do clube”, reforça.

O Clube entende ainda que esta situação compromete não só adefinição atempada do quadro competitivo e logístico, como também prejudica o processo de recrutamento, retenção e motivação dos atletas e demais profissionais, “colocando em causa a estabilidade e a capacidade do Clube Sport Juventude de Gaula para garantir um projeto desportivo sólido, sustentável e em conformidade com os padrões de exigência que pautam a nossa atuação”.

Recorda que o jogo foi disputado no dia 15 de fevereiro. “A todos aqueles que, diariamente, demonstram o seu apoio incondicional ao nosso emblema, endereçamos a nossa sincera gratidão, assegurando que envidaremos todos os esforços necessários para o integral esclarecimento desta situação junto das instâncias competentes, reservando-nos, ainda, ao direito de recorrer aos meios legais ao nosso dispor, caso persista a inércia injustificada por parte da AFM”, remata.