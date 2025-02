O Clube Naval do Funchal (CNF) volta a promover em 2025 o Naval Talks, um projeto que nasceu com o objetivo de criar um espaço de partilha de conhecimento, aberto a toda a comunidade. A iniciativa terá lugar no próximo dia 14 de março, às 18h30, no Ginásio Naval AquaGymEntrada Livre, sob o tema ‘Mente e Corpo Ativo: Quebrar o Ciclo do Cancro Colorretal’.

Com um foco abrangente, que vai desde a saúde e bem-estar até à prática de desporto e exercício físico, este evento já se tornou uma referência no calendário de iniciativas educativas do CNF. Este projeto é da responsabilidade de Raquel Gonçalves.

O Naval Talks pretende proporcionar momentos de reflexão e aprendizagem sobre temas relevantes para a sociedade, trazendo especialistas das mais diversas áreas para um diálogo acessível e esclarecedor. Através de palestras, painéis de discussão e debates, o evento procura derrubar mitos, esclarecer dúvidas e promover a literacia científica e social.

Este ano, a edição de março será dedicada ao tema ‘Mente e Corpo Ativo: Quebrar o Ciclo do Cancro Colorretal’, o 2.º cancro com a maior taxa de mortalidade em Portugal, mas com um rastreio eficaz a sobrevida poderá chegar aos 90%.

“Sabias que o cancro colorretal é o segundo mais frequente em Portugal, com mais de 10.000 novos casos por ano? O exercício físico tem um papel fundamental na prevenção e recuperação desta doença, e é sobre este impacto que especialistas vão debater nesta edição do Naval Talks”, salienta um comunicado da organização enviado à redação.

O painel de especialista contará com: Joana Carvão – médica Gastroenterologista (Hospital Central Funchal); Maria Olim – médica / Cirurgiã Colorretal; Marla Vieira – Psicóloga Clínica; Pedro Correia – CEO e diretor Técnico (The Strength Clinic – Centro de Treino e Longevidade).

“Por meio de uma abordagem baseada na ciência e na experiência clínica, o painel de especialistas irá explorar o papel do exercício físico na prevenção e no tratamento do cancro colorretal, bem como a importância do acompanhamento psicológico e da mudança de hábitos de vida”, elucida.

O Naval Talks faz parte de uma estratégia mais ampla do Clube Naval do Funchal, que há décadas promove atividades desportivas, educativas e sociais com impacto positivo na comunidade. Desde o seu lançamento, esta iniciativa tem crescido e a diversificar os seus temas.

O Clube Naval do Funchal acredita que o desporto e a informação andam de mãos dadas na construção de uma sociedade mais saudável e consciente. O Naval Talks é um reflexo desse compromisso, trazendo para o centro do debate temas que fazem a diferença na vida das pessoas.