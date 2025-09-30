Clube Naval do Funchal e Atlantic Diving Center abrem novo Centro de Mergulho

O Clube Naval do Funchal (CNF), em parceria com a Atlantic Diving Center, anuncia a abertura oficial do novo Centro de Mergulho, um projeto que alia a vertente federada à prática lúdica, promovendo o mergulho como desporto, lazer e contacto privilegiado com o mar da Madeira. Este novo centro está certificado pela SSI (Scuba Schools International), uma das mais prestigiadas organizações de mergulho a nível mundial, e totalmente equipado com material da reconhecida marca MARES, assegurando os mais elevados padrões de qualidade e segurança.

Localizado na sede social do CNF, o centro beneficia de condições únicas: a Baixa das Moreias, um dos pontos de mergulho mais emblemáticos da região, fica literalmente “à porta de casa”, permitindo saídas rápidas e práticas. Além disso, os praticantes têm ainda à disposição uma piscina de água salgada, ideal para as primeiras experiências, treinos técnicos e adaptação de iniciantes. O Centro de Mergulho surge com dupla missão: - A equipa técnica é composta por instrutores altamente qualificados, com certificação SSI, proporcionando assim as valências ao Atlantic Diving Center para um centro de mergulho formativo.

- Com esta parceria, o CNF e a Atlantic Diving Center reforçam o compromisso de valorizar o mar, democratizar o acesso ao mergulho e criar oportunidades para a prática desportiva e de lazer na Madeira. Sobre a Atlantic Diving Center “O Atlantic Diving Center pretende proporcionar a todos a prática do desporto de mergulho, tanto de forma recreativa como desportiva. Com certificação SSI, tem como missão ajudar na preservação dos Oceanos, assim como a fauna e flora local, apostando num equilíbrio entre proporcionar experiências inesquecíveis aos seus clientes com a preservação e consciencialização ambiental. Tendo já firmado parcerias com o MARE-Madeira e com a CEAM, este centro pretende oferecer um mergulho diferenciador, privilegiando sempre a segurança e o equilíbrio com o ecossistema marinho.