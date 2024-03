O Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta vai acolher, amanhã, a apresentação do Clube Automóvel da Calheta (CAC), fundado em fevereiro de 2023.

Apresentar o conjunto de iniciativas que irão ser dinamizadas a vários níveis no concelho é o grande objetivo desta ação, aprazada para as 19h00 desta segunda-feira, dia 18 de março, a ter como destaque uma parceria com o Museu do Caramulo.

O mais novo clube da Calheta é liderado por Ilídio Sardinha, ex-piloto e amante das modalidades motorizadas.