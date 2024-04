Bom dia!

A quatro jornadas do final, Nacional e Marítimo jogam os últimos trunfos nas contas da promoção. O conjunto alvinegro é o mais produtivo na condição de visitado. Os verde-rubros dão-se melhor quando atuam como visitantes.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda Aura de campeão. A Associação Aura voltou a fazer a dobradinha, juntando o campeonato à Taça, ontem conquistada. A vitória sobre Machico, por 1-0, confirma mais um ano de sucesso da equipa.

Saiba ainda que no andebol o Madeira SAD afasta Gil Eanes e alcança Final Four da Taça e que Juventude de Gaula está na final da Taça da Madeira após vitória no dérbi concelhio. Os Xavelhas também avançam para o jogo decisivo.

