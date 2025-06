CD Nacional Sub-13 conquista torneio Footmania 2025 nas Caldas da Rainha

A equipa Sub-13 do CD Nacional sagrou-se vencedora do torneio Footmania 2025, que decorreu entre quarta-feira e este domingo, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

Os alvinegros, atuais campeões regionais da temporada 2024/25, derrotaram na final as escolas do Benfica de Almada por 3-1, numa partida disputada no Campo da Mata. Todos os golos surgiram na segunda parte, confirmando a superioridade da formação madeirense. Martim Reis, Martim Castro e Joaquim Freitas foram os autores dos tentos nacionalistas.

Ao longo da competição, o Nacional apresentou um percurso imaculado, vencendo todos os jogos da fase de grupos: 11-0 frente ao CD RAF “B”, 5-1 diante das escolas do FC Porto da Maia e 4-1 contra o Sacavenense. Com estes resultados, assegurou o primeiro lugar no grupo 7 e avançou para a fase de campeões.

Na fase decisiva, a equipa orientada por Pedro da Silva venceu o Amora por 3-2 e o GRAPA por 1-0, garantindo o acesso à final e, posteriormente, a conquista do troféu.

O torneio Footmania 2025 contou com a participação de 30 equipas no escalão de infantis (Sub-13). Nos próximos dias, a competição prossegue com os torneios destinados aos escalões de iniciados e juvenis.