O CS Marítimo defronta esta sexta-feira o Vizela em jogo a contar para a 34.ª e última jornada da Liga Portugal Meu Super.

As bancadas dos Barreiros estão ‘vestidas’ de verde-rubro, com adeptos e simpatizantes de todas as idades, num claro sinal de apoio à equipa liderada por Ivo Vieira.