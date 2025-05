Campeão Dinarte Nóbrega alcança 1.ª vitória da época em Machico

Dinarte Nóbrega venceu a Rampa Cassiano´s bar – Cidade de Machico, a sua primeira vitória da presente temporada no Campeonato Regional de Rampas.

O piloto do LBS Motor Club RXO, não deu qualquer hipótese à concorrência e venceu a prova, deixando Gregório Faria, no AG AG 1000 a 3.409 segundos.

O piloto do LBS venceu todas as quatro subidas oficiais, acabando por somar o tempo total de 5:49.806 e, na verdade, não deu muitas hipóteses à concorrência.

Com Gregória Faria no segundo lugar, o terceiro posto foi para Sérgio Jesus, num Yacar SXC a pouco mais de 5 segundos. No quarto lugar ficou o BRC CM-02 de André Silva (a 09.769) e no quinto o Semog Bravo de José Romero, com mais 15.560 segundos do que o vencedor Dinarte Nóbrega.

No top 10, destaque ainda para António Giestas (BRC CM-02), Luís Escórcio (Semog Bravo Sport) e Diogo Agrela num AG AG/S. Ainda nos 10 primeiros, destaque para o 9.º lugar de Paulo Mendes (Porsche 992 GT3) e o 10.º para Vítor Sá (Alpine A 110 RGT).