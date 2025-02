A Câmara Municipal da Calheta congratula-se pelo título mundial alcançado hoje pela patinadora Jéssica Rodrigues, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, no Campeonato do Mundo de Juniores de Patinagem no Gelo. O resultado foi alcançado na prova de Mass Start, que decorreu em Collalbo, Itália.

O Município da Calheta reforça o “orgulho por mais esta conquista”, reconhecendo “o talento, a dedicação e o esforço da atleta, bem como o apoio essencial dos seus treinadores e do clube”. “Esta vitória reflete o compromisso e a paixão pelo desporto, servindo de inspiração para futuras gerações”, frisa autarquia, dando conta de que vai, por isso, propor na próxima reunião de Câmara um voto de louvor a Jéssica Rodrigues.