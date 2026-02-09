MADEIRA Meteorologia
Boicote de Cristiano Ronaldo com fim à vista

    Madeirense falhou os últimos dois jogos em desacordo com a gestão do Fundo Soberano Saudita. Al Nassr
Após ter falhado os últimos dois jogos do Al Nassr, em virtude da insatisfação com a gestão do Fundo Soberano Saudita, Cristiano Ronaldo deverá voltar a competir no próximo sábado, na casa do Al Fateh, conforme dá conta a imprensa desportiva nacional.

Refira-se que o Al Nassr joga na quarta-feira na casa do Arkadag, a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Asiáticos 2, no entanto o futebolista madeirense não deverá seguir viagem para o Turquemenistão.

De resto, o Al Nassr já regularizou os pagamentos em dívida para com funcionários do clubne. Para além disso, os portugueses José Semedo e Simão Coutinho já voltaram aos cargos de gestão de que tinham sido afastados no final de dezembro.

