Boicote de Cristiano Ronaldo com fim à vista

Após ter falhado os últimos dois jogos do Al Nassr, em virtude da insatisfação com a gestão do Fundo Soberano Saudita, Cristiano Ronaldo deverá voltar a competir no próximo sábado, na casa do Al Fateh, conforme dá conta a imprensa desportiva nacional.
Refira-se que o Al Nassr joga na quarta-feira na casa do Arkadag, a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Asiáticos 2, no entanto o futebolista madeirense não deverá seguir viagem para o Turquemenistão.
De resto, o Al Nassr já regularizou os pagamentos em dívida para com funcionários do clubne. Para além disso, os portugueses José Semedo e Simão Coutinho já voltaram aos cargos de gestão de que tinham sido afastados no final de dezembro.
À hora em que escrevo estas linhas, ainda não sabemos o resultado das eleições presidenciais, e, apesar de todas as sondagens apontarem para uma vitória...
Vivemos num mundo que parece estar sempre a correr e, infelizmente, nessa correria, muitas vezes somos deixados para trás. Por mais que nos esforcemos,...
Todos crescemos com a ideia de mandar. Não sabemos bem o que vamos querer ser. Na verdade, não sabemos, sequer, o que vamos querer fazer da vida. Mas mandar...
silviamariamata@gmail.com
Guilherme quer é que morra gente para ele ir aos funerais e depois ir beber vinho para as tascas” – conversas de minha mãe, sempre a rir, mas afogueada...
A internet, em particular as redes sociais, não trouxe apenas maior proximidade entre pessoas. Trouxe também mais ruído, mais desinformação e uma perigosa...
Os últimos dias na política regional, podiam configurar na perfeição o manual “A arte de transformar um problema criado por si num problema dos outros.”,...
“Le capitalisme porte em lui la guerre comme la nuée porte l’orage” - O capitalismo traz em si a guerra como a nuvem traz a tempestade, disse Jean Jaurès...
Escrevi este texto sob preocupação.
Não me confundir com a incultura pequeno-burguesa dos que, sempre dependurados no Sistema Político vigente, rapidamente...
DO FIM AO INFINITO
Numa noite de copos, algures no decurso da primeira década do século XXI, conheci uma moça chamada Esménia e ela disse-me que era uma pessoa muito deprimente...
Quando Donald Trump declarou que o seu governo timonaria a Venezuela com o objetivo de extrair petróleo para beneficiar empresas dos EUA, usou uma terminologia...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O quadro meteorológico de chuva intensa, vento forte, agitação marítima e queda de neve em Portugal continental deverá manter-se até quarta-feira, indicou...
Não se realizou a Assembleia Geral do Clube Naval do Funchal que estava agendada para o início da noite desta segunda-feira.
O novo adiamento da reunião...
O Governo francês criticou hoje o Irão por “ter novamente escolhido a repressão e a intimidação” ao condenar a jornalista Narges Mohammadi, prémio Nobel...
O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje o Presidente da República eleito, António José Seguro, no Palácio de Belém, em Lisboa, durante...
O presidente da VINCI, empresa francesa que detém a concessão dos aeroportos em Portugal continental e nas regiões autónomas, garantiu esta segunda-feira...
O grupo parlamentar do PS manifesta a sua preocupação face às conclusões retiradas da audição parlamentar ao diretor executivo da ANA – Aeroportos de Portugal/Vinci...
A dona de uma propriedade, no Papagaio Verde, em São Martinho, foi hoje surpreendida com uma anona de dois quilos.
Ao JM, a senhora, de 80 anos, disse que...
A Comissão Política do PSD Madeira lamentou e repudiou o Governo da República pelo tratamento dado ao Subsídio de Mobilidade
Social-democratas madeirenses...
Uma árvore de grande porte caiu na estrada situada acima do Bar 21, na Camacha, impedindo a circulação de veículos e causando constrangimentos a vários...
Pereira d´Oliveiras, produtor de Vinhos Madeira, recebeu a distinção “Produtor de Vinhos Fortificados do Ano 2025” da Revista de Vinhos, numa cerimónia...