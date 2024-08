O Benfica venceu hoje o Estrela da Amadora por 1-0, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, que permite aos ‘encarnados’ manterem o atraso de três pontos para o trio de equipas que lideram a prova.

Um golo de Kökçü, aos 19 minutos, foi o suficiente para os ‘encarnados’ somarem os três pontos e a segunda vitória consecutiva para o campeonato, perante um Estrela da Amadora que sofreu a segunda derrota seguida, depois de se ter estreado com um empate em casa do Sporting de Braga.

Com esta vitória, o Benfica ocupa para já o sexto posto, com seis pontos, a três do trio de líderes, Sporting, FC Porto e Famalicão, enquanto o Estrela está em 13.º, com um ponto.