Bom dia!

O Benfica está fora da Liga dos Campeões. A magia dos esquerdinos Raphinha e Lamine Yamal fizeram a diferença, ontem, na Catalunha, no triunfo (3-1) blaugrana. Otamendi apontou o tento encarnado.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda uma novidade. Grupo de Singapura quer investir no Nacional. Investidores que detêm participações em emblemas como o Charlton, de Inglaterra, vieram à Região dialogar com Rui Alves. O presidente assegura ao JM que há vários interessados em adquirir parte do capital social da sociedade desportiva preto-branca.

Saiba ainda que no Marítimo Tranquada recebe sócios para agendar AG destitutiva e que Festa do Basquetebol regressa à Praça do Povo.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!