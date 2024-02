A 2.ª edição do Basquetebol na Cidade, que se realiza entre os dias 5 e 18 de março, na Praça do Povo, vai mexer com a população residente e visitantes, segundo perspetivou hoje Sandra Reynolds, presidente da Associação de Basquetebol da Madeira, durante a apresentação do o evento, que decorreu durante a tarde no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Sandra Reynolds lembrou que, comparativamente à primeira edição, realizada no ano passado, a duração do evento passou de sete para 14 dias, tendo o número de participantes também aumentado, de 2.500 para 3.500. A dirigente, destacou ainda que a edição deste ano vai incluir, pela primeira vez, atletas com necessidades especiais.

Segundo o Diretor de Serviços do Desporto Escolar, Elmano Santos, o evento promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia “é um inédito na Região, porque para além do basquetebol oferece física e desportivas que estão ajustadas a todos os ciclos de ensino e idades estando até abertas à comunidade em geral.”

O responsável destacou ainda que, “no plano formativo, o evento inclui também uma série de debates na rádio versando não só as temáticas ligadas à educação e ao desporto como também à saúde e ambiente.”

David Gomes, Diretor Regional de Desporto, destacou por seu turno o facto de “durante duas semanas” ser possível “promover os valores desportivos e a prática desportiva regular junto dos mais jovens”.

Já Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro do desporto justificou a aposta da Autarquia neste evento por força de “todo o bem que acrescenta à população”, através da “promoção da inclusão social, prática desportiva e de uma vida saudável.”

A autarca reiterou ainda que o Município vai continuar empenhado em dar apoio às associações, tendo lembrado que o programa Jovem atleta aumentou a verba de 15 para 20 euros por atleta. No global, a autarquia apoia, este ano, o desporto com 1,2 milhões de euros.