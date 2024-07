Avelino Silva, presidente da Associação de Natação da Madeira, anunciou, esta sexta-feira, que se retira da corrida à liderança da Federação Portuguesa de Natação.

O responsável máximo da ANM tinha assumido, em dezembro do ano passado, a intenção de ser candidato à presidência da Federação. Hoje, porém, Avelino Silva anunciou que não irá avançar com a candidatura, explicando que as circunstâncias se alteraram devido a “novos desafios pessoais e profissionais”.

“As circunstâncias à data da minha comunicação de disponibilidade em avançar como candidato a presidente da Federação Portuguesa de Natação alteraram-se, designadamente, com a assunção de novos desafios pessoais e profissionais”, começou por escrever, numa menagem publicada nas suas redes sociais.

“Comunico que não serei candidato a presidente da Federação Portuguesa de Natação”, adiantou Avelino Silva, justificando que “as atuais circunstâncias não são compatíveis com o desenvolvimento de um projeto federativo e desportivo”, sublinhando a complexidade e exigência do “ciclo olímpico”.

Antes de terminar, o presidente da ANM agradece as mensagens de apoio e confiança que recebeu durante o período em que manteve a sua candidatura e nos últimos anos. “Foi uma enorme honra e privilégio ter contribuído para o desenvolvimento da natação em Portugal nos últimos anos, aprendi e cresci muito com muitos e com extraordinários profissionais, que pela paixão que têm pela modalidade fazem verdadeiros milagres, fazendo acontecer muitos dos projetos de responsabilidade social e de Estado”, aponta.

“Desejo os maiores sucessos aos próximos dirigentes e agentes desportivos, quer federativos, quer associativos, pois os vossos sucessos serão o sucesso de toda a natação nacional. Por fim, e mais importante do que tudo, as maiores felicidades aos atletas e treinadores que irão participar nos Jogos Olímpicos Paris2024. Vocês representam toda a natação portuguesa, e tenho a certeza de que todos estarão convosco. Força Portugal”, escreveu Avelino Silva.