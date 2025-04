No âmbito da 17ª edição dos ‘Prémios SIL do Imobiliário’, foram ontem distinguidos 13 projetos e atribuída uma menção honrosa, além da distinção da personalidade do ano.

De acordo com o SIL, foram apresentadas 46 candidaturas a concurso, de empresas e entidades com soluções, empreendimentos ou fases autónomas de empreendimentos, situados em território português, e cuja construção está concluída e/ou considerada como tal, no essencial da obra.

Para além das candidaturas participantes, a Fundação AIP e o Conselho Estratégico do SIL, atribuíram o ‘Prémio Personalidade do Ano’ que premeia uma personalidade que se tenha destacado nos últimos anos no sector imobiliário. Este ano, o prémio foi para Joaquim Rocha de Sousa, líder da Century 21. A distinção deveu-se “à sua visão estratégica e inovação que elevou o sector da mediação imobiliária na Península Ibérica”.