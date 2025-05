Atletismo: Madeira alcança melhor resultado de sempre no Olímpico Jovem

A representação da Madeira obteve a melhor prestação de sempre no Olímpico Jovem Nacional, evento de atletismo de pista, destinado aos escalões de sub-16 e sub-18 que reúne seleções locais de todos os distritos e regiões autónomas do País.

Com atletas da ACD Jardim da Serra, ADR Água de Pena, CS Marítimo e GD Estreito, o selecionado madeirense obteve o 4.º lugar, atrás das bem apetrechadas seleções de Lisboa, Porto e Setúbal. Refira-se que os insulares ficaram a apenas meio ponto do conjunto setubalense.

À partida para a 42.ª edição do Olímpico Jovem, que decorreu no último fim de semana em Viana do Castelo, o objetivo passava por alcançar o 6.º lugar alcançado em 2019.

Os madeirenses participaram nas 45 provas do programa, tendo alcançado o pódio em 16 o obtido o ouro em duas.

Os sub-18 Débora Martins (CSM), Carlos Magno Silva (GDE), Constança Alves (ACSJS) e Mateus Jesus (CSM) conquistaram o metal mais valioso em estafeta medley mista (100+200+300+400m) e para além disso fizeram história ao estabelecer um novo recorde nacional (2:03:80 minutos).