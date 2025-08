Com três medalhas de ouro, duas de prata e uma forte prestação coletiva, Pedro Buaró, Mariana Pestana, Décio Andrade, Francisco Pereira e Nuno Pereira contribuíram para uma das melhores participações de sempre da Madeira em campeonatos nacionais de atletismo.

Esta a manchete desportiva do JM de hoje. Na capa do Desporto do Jornal, pode ler ainda que o futebol regional arranca com mais de cem equipas. Com 104 conjuntos inscritos entre iniciados e seniores, a nova época promete envolvimento em toda a Madeira.

Na I Liga, os alvinegros preparam emagrecimento do plantel, enquanto que na II Liga, Vítor Matos ‘revela’ jogadores que não são opções.