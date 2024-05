João Afonso Olim, do Água de Pena, e Manuel Marques, do Jardim da Serra, alcançaram os 2.º e 3.º lugares, respetivamente, marcha atlética, nos 20 km estrada, nos campeonatos nacionais realizados conjuntamente com o Grande Prémio de Rio Maior, prova organizada pelo Município de Rio Maior.

O primeiro atleta completou a prova com um tempo de 1:34.03, ao passo que o segundo somou 1:37.41.

O ‘ouro’ foi para casa com Tiago Ramos, do Sporting, atleta ainda sub-23, que melhorou significativamente o seu recorde pessoal, terminando com a marca de 1h25m52s.