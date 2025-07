A Secretaria Regional de Economia e o Club Sports da Madeira assinaram, esta tarde, o contrato-programa para a organização da 66.ª edição da Volta à Ilha da Madeira, intitulada, agora, de ‘Rali da Madeira 2025’.

A comparticipação financeira do Governo Regional é de 450 mil euros. O apoio deste ano foi majorado e é justificado pelo facto de se tratar de um “evento de reconhecido prestígio internacional no panorama do desporto automóvel, que projeta a Região Autónoma da Madeira (RAM) nos circuitos das grandes competições internacionais”, e que representa uma das maiores manifestações sócio-desportivas da RAM, promovendo impactos diretos na economia local, particularmente nos setores da hotelaria, restauração, comércio e serviços, referiu o Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

O contrato-programa tem como objetivos “disponibilizar meios de financiamento a um projeto de animação ao qual se reconhece qualidade e interesse estratégico no quadro da política de desenvolvimento económico e turístico”.

O projeto será executado entre julho e agosto deste ano.

Paulo Fontes, presidente do Club Sports da Madeira, lembrou o efeito multiplicador do Rali da Madeira. “Cada euro investido no ano passado, multiplicou por 20 vezes”, referindo-se ao estudo realizado em 2024 que indicava que o impacto da prova automobilística na economia regional rondou os 10 milhões de euros.

“Este ano, a RTP Madeira irá assegurar a transmissão em direto de todas as provas do Rali da Madeira, 7 delas através da RTP Internacional”, revelou Paulo Fontes, que se mostrou satisfeito com a projeção mediática da prova e com o impacto a nível da promoção internacional da Madeira.

A organização “decidiu aceitar todos os 97 pilotos inscritos, mas com responsabilidade acrescida em toda a segurança da prova”, alertou Paulo Fontes, pois com mais pilotos o tempo para a conclusão das classificativas vai ser maior.

Já o Secretário Regional da Economia salientou que o “Rali é uma grande festa do desporto, que leva para as nossas estradas milhares de pessoas e que dinamiza fortemente a economia das freguesias e dos concelhos”.

José Manuel Rodrigues diz trata-se de um acontecimento que “já faz parte da nossa identidade regional”, por isso a razão do aumento do apoio dado pelo Governo Regional à entidade organizadora. O Rali da Madeira “constitui uma plataforma estruturante da valorização territorial, de atração de investimento e de estímulo ao empreendedorismo e à inovação, promovendo sinergias entre entidades públicas e privadas, e reforçando a competitividade da economia regional”, concluiu o governante com um apelo aos espetadores para que assistam ao Rali da Madeira em segurança.