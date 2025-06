O antigo futebolista Osvaldinho, internacional português por duas vezes numa carreira em que se destacou no Vitória de Guimarães, morreu hoje, aos 79 anos, informou o emblema vimaranense, da I Liga portuguesa de futebol.

“O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Firmino Baleizão da Graça Sardinha, conhecido por Osvaldinho, na manhã desta terça-feira [hoje], aos 79 anos. (...) Com mais de 200 jogos ao serviço do ‘emblema do rei’, é um nome incontornável da história centenária do Vitória Sport Clube”, lê−se na nota publicada no site oficial.

Ligado aos minhotos entre as temporadas 1964/65 e 1977/78, o antigo lateral esquerdo contabilizou 254 jogos oficiais e dois golos pelo Vitória e representou a equipa das ‘quinas’ perante a Suíça (derrota por 3-0), em 13 de novembro de 1974, e a Inglaterra (0-0), em 20 de novembro de 1974, no Estádio de Wembley, em Londres.

Nascido em Beja, Osvaldinho cumpriu a formação no Desportivo de Beja e iniciou a carreira sénior no emblema alentejano, antes de rumar ao clube de Guimarães com 19 anos, em 1964/65, época em que disputou nove jogos pela equipa principal.

Depois de passagens pelas reservas do Vitória e de empréstimos ao Boavista e ao Benfica de São Tomé e Príncipe, o defesa foi titular nos vimaranenses entre as épocas 1969/70 e 1976/77, antes de perder esse estatuto na temporada 1977/78 e de representar Marítimo (1978/79) e Gil Vicente (1979/80) no final da carreira, radicando−se desde então em Guimarães.