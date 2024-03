Andebol: Portugal derrotado no arranque do Torneio Pré-Olímpico

A seleção de andebol masculino de Portugal perdeu esta tarde por 32-29 frente à Noruega, na 1.ª jornada do Grupo 3 do Torneio Pré-Olímpico.

Em desafio disputado em solo húngaro, ao intervalo o conjunto escandinavo vencia por 18-13. Não obstante algumas falhas no capítulo da eficácia ofensiva, os portugueses apresentaram-se em bom plano frente a uma seleção com maiores pergaminhos.

Os ‘Heróis do Mar’ terão ainda mais dois jogos pela frente para poder garantir a presença nos Jogos Olímpicos pela segunda vez consecutiva. No sábado (16h00) defrontam a Tunísia e no domingo (20h00) medem forças com a anfitriã Hungria.

Os dois primeiros classificados de cada um dos três grupos do Torneio Pré-Olímpico asseguram a presença nos Jogos Olímpicos Paris 2024.