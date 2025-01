A tricampeã mundial Dinamarca bateu hoje o Brasil por 33-21, nos quartos de final do Mundial de andebol, e fica à espera do vencedor do jogo entre Portugal e Alemanha para conhecer o adversário das ‘meias’.

A seleção dinamarquesa entrou forte no encontro frente aos ‘canarinhos’, que tinham surpreendido potências da modalidade como Noruega, Suécia e Espanha, e dominou totalmente o arranque, chegando à vantagem de sete golos nos primeiros 15 minutos (10-3), antes de os sul-americanos reagirem e fecharem o intervalo com uma diferença de apenas três golos (15-12).

Os também campeões olímpicos, com o guarda-redes Emil Nielsen em grande plano, com um invulgar índice de 45% de defesas, aproveitaram o tempo de descanso para recuperarem a concentração, que lhes permitiu voltar a alargar progressivamente a contagem na segunda metade, até um máximo de 13 golos a oito minutos do final.

Com uma gestão ‘tranquila’ dos tempos de jogo até ao final, os nórdicos fecharam o jogo com 12 golos de vantagem, ditando a eliminação do Brasil, que já tinha feito história com a presença nos quartos de final.

Portugal e Alemanha disputam hoje uma vaga nas meias-finais da competição, com o vencedor a ter encontro marcado com a seleção dinamarquesa.