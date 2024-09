O Marítimo despediu-se hoje da liga europeia de andebol com um triunfo insuficiente frente aos suecos do Ystads IF, no encontro da segunda mão da fase de qualificação da prova.

A equipa de Paulo Fidalgo precisava de anular a desvantagem de oito golos trazida Suécia, mas apenas conseguiu vencer por 35-33.