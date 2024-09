O Marítimo está a perder ao intervalo, por 15-16 diante dos suecos do Ystads, em jogo da segunda mão da fase de qualificação para a liga europeia de andebol que decorre no pavilhão do clube, em Santo António.

Os verde-rubros, recorde-se, perderam na Suécia por 39-31, no encontro da primeira mão.