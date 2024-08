O treinador do Sporting, Rúben Amorim, reconheceu hoje que há “pouco tempo” para reforçar a equipa da I Liga de futebol, mas disse estar disposto a “esperar” para assegurar a primeira opção do clube para o ataque.

“Estamos a tentar a primeira opção, vamos ver se conseguimos, mas começa a haver pouco tempo... Estaremos preparados”, desabafou o técnico, em conferência de imprensa, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Sem referir o nome do grego Ioannidis (Panathinaikos), que tem sido noticiado como o ‘alvo’ do clube, Amorim escusou-se, ainda, a comentar uma alegada viagem a Barcelona do diretor desportivo, Hugo Viana, para negociar a contratação de Vítor Roque e garantiu desconhecer que o Sporting esteja “a negociar uma terceira opção”.

“Eu estou disposto a esperar o máximo, porque tenho confiança nos meus jogadores e o que me interessa é ganhar ao Farense. E acho que temos dado boas respostas”, comentou, durante a antevisão da visita aos algarvios, a contar para a terceira jornada da I Liga.

Sobre esse encontro, Rúben Amorim vincou que “é o jogo mais importante” e que “não há gestão” para fazer antes de receber o FC Porto, na ronda seguinte, mas adiantou não vai arriscar a utilização do médio Hjulmand na visita ao Algarve.

“O Morten [Hjulmand] não está apto ainda. Nós poderíamos arriscar, mas não estamos nessa fase ainda. Faz-nos muita falta, é o nosso capitão de equipa, mas nós não podemos arriscar o Morten e, portanto, ele ainda não vai estar apto para este encontro”, adiantou Amorim.

Em sentido inverso, o avançado “Rodrigo Ribeiro está de volta”, o ala “Nuno Santos também está de volta” e “vão ser ambos convocados” para a viagem ao Algarve.

O Sporting até já defrontou o Farense na pré-época, num encontro particular, à porta fechada, que venceu por 3-0, e vem de uma vitória por 6-1, na visita ao Nacional, mas Amorim previu “um jogo muito difícil” e com “sensações completamente diferentes”.

“Prevejo um jogo difícil, contra um adversário difícil, com um treinador [José Mota] que tem mais anos do que todos nós no futebol português. Mas nós queremos continuar a ganhar e manter a nossa posição”, antecipou o técnico ‘verde e branco’.

O Sporting visita o Farense na sexta-feira, em partida da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol 2024/25 com início previsto para as 20:15, no Estádio do Algarve, e arbitragem de Tiago Martins (AF Lisboa).

A equipa orientada por Rúben Amorim procura a terceira vitória consecutiva no campeonato, após vencer o Rio Ave (3-1), em casa, e o Nacional (6-1), no Funchal, antes de receber o FC Porto na próxima ronda da competição, em 31 de agosto.

Já o Farense, orientado por José Mota, perdeu os dois primeiros encontros, com o Moreirense (2-1), em casa, e com o Rio Ave (1-0), fora, e segue em 15.º lugar, sem qualquer ponto conquistado.