A vitória do Nacional frente ao Famalicão é a manchete do JM Desporto. Os três pontos foram assegurados no último minuto do encontro, para alegria de todos os alvi-negros. 2-1 foi o resultado no Estádio da Madeira, na Choupana.

Também na I Liga, ‘FC Porto volta às vitórias’. O destaque para o triunfo dos ‘dragões’ frente ao Arouca, depois do empate em casa com o Guimarães.

Em andebol, ‘Marítimo fecha fase regular no 4.º lugar’ é outra chamada na capa do noticiário desportivo do JM.

’Sem margem para errar’ é o título alusivo ao jogo que o Marítimo tem hoje pela frente com o FC Porto B. Uma autêntica final para os madeirenses, que tentarão abstrair-se da instabilidade em torno do clube, conforme é referido.

Ponta do Sol CUP e Calheta CUP, dois eventos também em evidência nesta edição. Estas são as chamadas à primeira página do Desporto, há mais para ler nas páginas dedicadas a esta secção.