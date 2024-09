Al Nassr, sem Cristiano Ronaldo, elimina Al Hazem da Taça do Rei saudita

O Al-Nassr, sem Cristiano Ronaldo, que foi poupado pelo técnico Stefano Pioli, venceu hoje o Al Hazem, por 2-1, e passou aos oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, com um golo nos descontos.

Os vice-campeões sauditas inauguraram o marcador à beira do intervalo, aos 45+6 minutos, pelo internacional senegalês Sadio Mané, após assistência do lateral-direito Sultan Al Ghannam.

No entanto, o Al Hazem, a jogar em casa, restabeleceu o empate aos 62 minutos, pelo médio Basil Al Sayyali, igualdade que se manteria quase até final da partida, altura em que o Al-Nassr chegou à vitória, afastando o adversário da prova, com um golo do lateral-esquerdo Abdulrahman Boushal, aos 90+2.

O novo treinador do Al-Nassr, o italiano Stefano Pioli, que substituiu o português Luís Castro, despedido na sequência da derrota frente aos iraquianos do Al Shorta na Liga dos Campeões asiática, somou hoje a segunda vitória à frente da equipa, depois de ter vencido o Al Ettifaq, por 3-0, na quarta jornada da Liga saudita, na última sexta-feira.

O treinador italiano decidiu fazer descansar Cristiano Ronaldo, mas não o outro internacional português da equipa, o médio Otávio, que jogou os 90 minutos.