Al Nassr goleia com novo ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo

Em casa do agora penúltimo classificado, o avançado madeirense precisou apenas de 11 minutos para abrir o marcador, tendo ampliado a contagem aos 21.

O capitão da Seleção das Quinas assistiu para o 3-0 de Sadio Mané, aos 33’, e aos 42’ chegou ao ‘hat-trick’, tendo dois minutos depois oferecido o 5-0 a Abdulmajeed Al Sulaiheem.

Foi o segundo jogo seguido que CR7 marcou três golos. No sábado, o feito aconteceu na segunda parte do duelo com o Al Taee, com o tentos a serem anotad0s aos 65’, 67’ e 87’.

Para o segundo tempo, o técnico Luís Castro fez duas alterações, retirando o craque português e Mané por troca com Al Nemer e Al Elewai, mas o 2.º classificado da Liga Saudita não tirou o pé do acelerador.

Ghareeb (51’) e Al Elewai (63’ e 86’) selaram a goleada à moda antiga que deixou o Al Nassr com 11 pontos de vantagem sobre o Al-Ahli SC, 3.º colocado, e a 12 do Al Hilal de Jorge Jesus, quer também hoje venceu, por 3-0, na receção ao Al-Akhdoud.