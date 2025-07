Bom dia!

Rui Coelho enuncia ao JM as prioridades que marcaram o arranque do seu mandato. Pede “uma mudança de mentalidades” para acrescentar mais melhorias no futebol madeirense e lamenta que a reforma estatutária não tenha avançado na primeira votação.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca o futebol. No Marítimo, Vítor Matos elogia jogadores e quer “unir os adeptos”; no Nacional, Sporting no arranque de sete jogos de preparação.

Saiba ainda que Fátima Pinto indica o caminho da fase seguinte do futebol feminino e que no ciclismo Bruno Maceiras e Susana Freitas partem na frente.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!