O Juventude de Gaula - já despromovido - e os Xavelhas, ainda a lutar pela manutenção na Divisão de Honra, carimbaram o passaporte para a final da Taça da Madeira, a 12 de maio. Um desfecho inesperado, que ninguém quer perder, conforme contam os técnicos Fernando Pita e Márcio Alves ao JM.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a II Liga. No Marítimo, verde-rubros com motivação em alta. Na antevisão do encontro de hoje diante do Feirense, Fábio Pereira lembrou que, desde que chegou, a equipa não perdeu nos Barreiros.

Já no Nacional, Lucas França de regresso. O guarda-redes brasileiro falhou o último jogo por castigo, regressando agora às opções.

Saiba ainda que MIUT já arrancou. A prova mais extensa (115 quilómetros) iniciou-se às 0h00, com o vencedor a ser esperado pelas 14 horas em Machico.

Quanto ao pool, Gastromadeira em bom plano. A equipa madeirense chegou à fase final do campeonato nacional da II divisão.

