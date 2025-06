A Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira (APDRAM) promove este fim de semana a 21.ª edição da emblemática prova “24 Horas a Pescar”, no Cais 8 do Porto do Funchal.

A iniciativa, que conta com o apoio da Capitania do Porto do Funchal, APRAM e outras entidades parceiras, reúne oito equipas em representação de seis clubes regionais, num desafio que alia a prática desportiva ao convívio e solidariedade. O peixe capturado ao longo da competição será doado a uma instituição de solidariedade social, reforçando o caráter solidário do evento.

A prova tem início pelas 09h00 de sábado e termina às 09h00 de domingo, culminando com a cerimónia oficial de entrega de prémios no próprio local, seguida de um almoço convívio para atletas, delegados e entidades convidadas.