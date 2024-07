1.300 atletas no 7.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup

Decorreu, hoje, no Salão Nobre, a apresentação do 7.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup, que decorrerá entre os dias 2 a 8 de julho, em quatro pavilhões do Funchal, nomeadamente Pavilhão da Francisco Franco, Pavilhão do Funchal, Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo e Pavilhão da Levada.

A competição, organizada pelo Clube Desportivo Escola Francisco Franco (CDEFF) e que tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF) , entre outras entidades, tem a participação de 84 equipas, de vários clubes, distribuídas por 5 Escalões, nomeadamente Benjamins (sub-11), Infantis (sub-13), Iniciados (sub-15), Juvenis (sub-17) e Juniores (sub-19), envolvendo um total de 1.300 atletas da Região, de Portugal Continental, França, Bélgica, Hungria, EUA, Inglaterra, Irlanda, entre outros. Estão agendados 252 jogos durante o Torneio.

Na apresentação da prova, a vereadora Helena Leal, que detém a tutela do Desporto, começou por louvar o “crescimento exponencial” do torneio, garantindo que o Município do Funchal estará sempre de “portas abertas” para receber e acolher este tipo de eventos e outros.

“Saudamos ter o maior torneio de Futsal 2024 acontecer no Funchal, na nossa região”, referiu a autarca, destacando o investimento que tem sido feito pelo Município do Funchal no desporto, porque, sublinha, “trata-se de uma oportunidade para os nossos jovens crescerem num caminho saudável, num caminho de prosperidade, e sabemos que o desporto é uma ferramenta de inclusão, que promove a equidade, a justiça social e que é essencial no desenvolvimento de todos vós”.