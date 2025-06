A 10.ª edição dos ‘Madeira Games’, evento oficial e licenciado pela CrossFit Inc., arranca esta quinta-feira, 19 de junho, no Cais 8 do Porto do Funchal, prolongando-se até sábado, dia 21, com sessões pontuais a decorrer também no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal.

A competição reúne cerca de 100 atletas oriundos de diversos países, divididos por categorias individuais e em duplas, nos escalões Elite, Pro e Masters. Em ano de celebração, esta edição dará destaque especial às provas em duplas.

“Os atletas da categoria Elite cumprem critérios técnicos exigentes, nomeadamente a capacidade de realizar Snatch com, pelo menos, 90 kg e Clean & Jerk com 110 kg, além do domínio de movimentos técnicos como Bar Muscle-Up, Peg Board e Handstand Walk — demonstrando o elevado nível competitivo da prova. O ‘Madeira Games’ é um dos dois únicos eventos em Portugal oficialmente licenciados pela CrossFit Inc., reforçando a sua posição como referência nacional e internacional na modalidade”, descreve a organização, em comunicado.

Datas, horários e locais:

19 de junho – Cais 8: 9h15 – 13h24 | Complexo Desportivo do CNF: 15h30 – 17h00

20 de junho – Cais 8: 9h00 – 13h00

21 de junho – FINAIS no Cais 8: 10h00 – 12h00

Organizado pela Naval Box – Insular CrossFit e pelo Clube Naval do Funchal, o evento decorre ao ar livre, explorando as condições naturais únicas da ilha da Madeira. Estarão presentes atletas de países como o Reino Unido, Espanha, Suíça, Vietname, Alemanha e Brasil, entre outros.

Com 49 equipas e 29 atletas individuais em competição, o Madeira Games 2025 afirmam-se como uma montra do melhor que se pratica no CrossFit em Portugal. O evento é gratuito e aberto ao público.