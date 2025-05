Neste fim-de-semana, dias 10 e 11 de maio, realiza-se o XL Encontro de Bandas Filarmónicas da RAM, na Vila na Ribeira Brava. A organização deste encontro é, uma vez mais, da responsabilidade da Associação de Bandas Filarmónicas da RAM, com o apoio da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, e da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Das várias práticas musicais amadoras existentes na Madeira, as bandas filarmónicas representam a face mais visível do espírito associativo, musical e cultural, que encontrou primeiro no Funchal (1850) e depois em todo o espaço rural uma adesão inquestionável. Sociedades musicais, alicerçadas na comunidade que as envolve, o mundo das bandas continua a desempenhar um papel inter-relacional de relevo, abrindo as portas não só para o conhecimento da música e prática musical como também para a afirmação de vilas e freguesias.

Ao longo dos anos as bandas filarmónicas evoluíram e desempenharam vários papeis ao longo da sua história. Atualmente têm funções de caracter sociocultural e pedagógicas. Em muitos casos são o primeiro passo para a aprendizagem de música.

O XL Encontro de Bandas, integrado no programa oficial do Jubileu 2025, reunirá um total de 12 bandas, entre as quais: 6 municipais, 1 distrital, 1 paroquial e 1 filarmónica — num evento que contará com a participação de 450 músicos intérpretes.

Este evento, que se afirma como um dos momentos altos da celebração musical e cultural da Região Autónoma da Madeira, será marcado pela estreia da versão para Orquestra de Sopros do Hino do Jubileu: “Peregrinos de Esperança”, com arranjo do maestro madeirense Álvaro Jesus, atual regente da Banda Municipal de Santana. O arranjo foi oficialmente validado e instituído pelo Vaticano, assumindo-se como a versão de referência a nível mundial no âmbito das comemorações do Ano Jubilar.

O XL Encontro de Bandas Filarmónicas da RAM conta com o apoio da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. Igualmente a loja de instrumentos musicais Sons do Clássico Madeira irá associar-se ao evento com a instalação de um showroom durante todo o fim-de-semana. A mesma empresa irá atribuir/ sortear um instrumento de sopro, para atribuir a uma das Bandas que irão estar presentes no evento.

O Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, refere que o Encontro Regional de Bandas Filarmónicas é “um dos mais significativos momentos de celebração da nossa cultura musical e comunitária. É aqui que o talento, a dedicação e o espírito associativo das nossas filarmónicas se unem numa demonstração vibrante do valor das tradições que definem a identidade cultural madeirense.”

Eduardo Jesus acrescenta que as bandas filarmónicas “desempenham, há décadas, um papel essencial na formação musical de gerações, na dinamização das freguesias e na preservação de um património que é tão imaterial quanto profundamente enraizado no nosso modo de viver a cultura. Este encontro regional é o ponto alto dessa atividade, dando palco e voz a centenas de músicos amadores que, com grande profissionalismo, enchem de música os nossos arraiais, festas religiosas e civis.”

“Convido todos a assistirem, a aplaudirem e a valorizarem este património vivo, que continua a dar música à alma da Região”, finaliza.