A Casa do Povo de São Roque do Faial organizou, na tarde desta quinta-feira, o “XIV Encontro de Teatro Sénior”. Foi com o intuito de assinalar o Dia Mundial do Teatro, que se comemora hoje, 27 de março, que esta instituição realizou esta atividade de cariz teatral.

Participaram neste encontro grupos de quatro instituições, nomeadamente: Centro de Dia/Lar de Idosos de Santana, a Casa do Povo de Santana, a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz e o Centro de Convívio da Casa do Povo de São Roque do Faial. Embora a atividade fosse aberta ao público em geral, de realçar a presença dos alunos do 3.º e 4.º anos do edifício Escolar do Faial, da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, que vieram dar outro brilho ao evento proporcionando assim uma agradável tarde intergeracional.

O Presidente da Casa do Povo, Heliodoro Dória, aproveitou para agradecer os grupos participantes, congratulou-se com o número de pessoas a assistir e, dirigindo-se às entidades presentes, voltou a agradecer a colaboração que a Casa do Povo de São Roque do Faial tem do Governo Regional, do Instituto de Segurança Social da Madeira, da Câmara de Santana, da Junta de Freguesia de São Roque do Faial.

O Vereador da Câmara de Santana, Gabriel Faria, aproveitou para dar os parabéns à Casa do Povo e todos os grupos presentes, destacou o espírito caloroso com que os idosos representaram e a forma como transmitem os valores humanos. Realçou que foi um orgulho ter passado esta tarde na Casa do Povo de São Roque do Faial.

Por sua vez, o Subdirector da Direção Regional de Cidadania e Assuntos Sociais, Dr. Bruno Camacho, em representação do Governo Regional, agradeceu a oportunidade de ter assistido ao encontro tendo louvado o trabalho apresentado pelos grupos de teatro. Enalteceu os responsáveis das instituições que desenvolvem este tipo de iniciativas que mantêm a população sénior da região ativa. Referiu a importância dos alunos da escola terem assistido ao evento, realçando a importância deste tipo de iniciativas. Aproveitou para informar que o Governo Regional vai continuar a apoiar as IPSS no desenvolvimento das suas atividades de modo a que se viva mais e melhor na Madeira.

O encontro terminou com a entrega de “troféus”, de certificados de participação e com um lanche convívio para todos os participantes