O XI Festival de Audiovisual e Cinema Escolar-FACE está a decorrer até quarta-feira no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos. Trata-se de uma iniciativa organizada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

A entrega de prémios decorre na quarta-feira, pelas 10h30, assim como serão anunciados os vencedores da 14.ª edição do Madeira Curtas.

Esta iniciativa integra o EDUCAmedia, programa que visa desenvolver competências na área da produção e realização audiovisual multimédia a nível conceptual e prático, junto dos alunos e professores, proporcionando a aquisição de aptidões genéricas fundamentais relativamente à comunicação, artes e design. Nesta senda, é reconhecido, no festival, o trabalho realizado pelas escolas no âmbito dos projetos ‘Aprender com o Cinema’, ‘TV Escola’, ‘TICultura’, e ‘Literacia Mediática e Publicidade’. São sete, as categorias a concurso, nomeadamente, melhor imagem, melhor som, melhor representação, melhor curta-metragem júnior, melhor curta-metragem de animação, melhor curta-metragem escolar e melhor curta-metragem. Será também atribuído o troféu da ‘Escolha do Público’ à curta finalista com maior número de gostos atribuídos através do Facebook.

O FACE tem como principal objetivo dar a conhecer o cinema e o audiovisual nos estabelecimentos de educação e ensino da Região e premiar o que de melhor se faz. Quanto ao Madeira Curtas, subordinada a ‘Juntos Somes Melhores?, foram submetidos a concurso, 941 curtas-metragens, provenientes de 109 países, sendo que haverá distinção de duas categorias de prémios.