O evento ‘VivaCidade’ está de volta para uma segunda edição a decorrer nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril, com iniciativas artísticas dispersas entre o Mercado dos Lavradores, a Rua Fernão de Ornelas e a Praça do Município.

Apresentado esta sexta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, o segundo ‘VivaCidade’ contempla, no seu programa, criações em estreia absoluta, a percorrer as áreas do teatro, música, dança e fotografia, seguindo o desígnio de apoiar não só o tecido cultural, mas também os vários espaços comerciais de referência da cidade.

O ‘VivaCidade’ teve a sua estreia em abril de 2023, sendo que, neste regresso, há uma novidade que se prende com a realização de um projeto fotográfico, a envolver 15 fotógrafos madeirenses, cada um deles encarregue de fotografar um espaço comercial situado na Fernão de Ornelas. O projeto, com curadoria de João Pedro Pereira, estará em exposição no Mercado dos Lavradores a partir de quarta-feira, dia 10 de abril, com inauguração marcada para as 17 horas. Estará patente no Mercado dos Lavradores até ao final deste mês.

De resto, entre quinta-feira e sábado, há oito apresentações programadas para os três espaços supramencionados, com vários destaques, entre eles três concertos distintos ao início da tarde no Mercado dos Lavradores, apresentações de teatro e dança na Fernão de Ornelas e dois concertos especiais na Praça do Município, a contar com nomes de referência no panorama musical madeirense, como Vânia Fernandes, Alberto Sousa, Paulo Soares, Cláudia Sousa, Tiago Sena Silva, entre outros.

O ‘VivaCidade’ é organizado pela Divisão de Turismo da CMF e está inserido no programa de celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, beneficiando de um investimento de 50 mil euros por parte da autarquia.

A presidente da CMF, Cristina Pedra, salientou na ocasião que o objetivo da iniciativa é “dinamizar e pôr a mexer toda a cidade”.