Vencedor do The Voice Portugal atua no Festival da Canção Infantil (com vídeo)

José Bacelar, vencedor do ‘The Voice Portugal 2023’, subiu, há instantes, ao palco da 43.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira, no Centro de Congressos, no Funchal.

O jovem natural do Marco de Canavezes que, recorde-se, viveu uma década na Madeira, presenteou a plateia com ‘Rosinha dos Limões’, de Maximiano de Sousa, e com ‘Can´t Help Falling in Love’, de Elvis Presley.