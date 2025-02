A ‘Tunacedros’ da Casa do Povo de São Roque do Faial comemora 38 anos no sábado, 15 de fevereiro, efeméride que será assinalada com um espetáculo.

De acordo com uma nota divulgada pela Casa do Povo de São Roque do Faial, “o ponto alto das comemorações é o concerto previsto para as 19 horas deste sábado”.

“Do programa das comemorações consta ainda um jantar convívio para os elementos do grupo e alguns convidados, amanhã, pelas 20h. No domingo, 16 de fevereiro, haverá uma missa pelas 9h na igreja paroquial de São Roque do Faial”, adianta a Casa do Povo, que acrescenta ainda que nessa ocasião serão lembrados os membros que que fizeram parte da tuna.